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        Doktoralı öğretmenler hazırladıkları projelerle öğrencilerin ufkunu açıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan doktoralı öğretmenler, yaptıkları projelerle eğitime değer katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Doktoralı öğretmenler hazırladıkları projelerle öğrencilerin ufkunu açıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan doktoralı öğretmenler, yaptıkları projelerle eğitime değer katıyor.

        Milli Eğitim Müdürlüğünde farklı branşlarda öğretmenlik yaparken alanlarında doktoralarını tamamlayan Kamil Doğanay, Cihan Gülgün, Çağrı Avan, Şengil Kılıç Avan, Ramazan Uysal ve Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu hayata geçirdikleri çok sayıda proje ile hem öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor hem de öğrencilerini teknolojiyle buluşturuyor.

        Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Cihan Gülgün, AA muhabirine Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü adına özellikle doktorasını bitirmiş, doktor unvanına sahip öğretmenlerden oluşan, kendisinin de yer aldığı bir proje ekiplerinin olduğunu söyledi.

        Projelerde bu ekibin önemli rol oynadığını anlatan Gülgün, "Müdürlüğün TÜBİTAK projelerini bu arkadaşlarla beraber yürütmekteyiz. Genelde ilgi alanımız, en çok proje yazdığımız alan TÜBİTAK'ın bilim ve toplum kodlu projeleri, yani 4000 kodlu projelerimiz. Bu yıl 4000 kodlu projelerden başvurduğumuz tüm projelerin tamamı çok şükür geçti. Sayacak olursak 4004, 4006, 4008, 4009 ve TÜBİTAK bilim şenliği olarak geçen 4007 kodlu projelerimizin tamamı geçti." dedi.

        Bu sene bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Gülgün, "Bugün de TÜBİTAK 4009 projemizi, yani köyde bilim var projemizi gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK bu yıl ilk defa böyle bir proje çağrısına çıktı. Bilimi, kırsala yayma, köye yayma adına çıkılan bu yolda ilk yılda, ilk başvuruda projemiz geçti ve şu an Türkiye'de ilk örneğini gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

        Farklı alanlarda projeler hazırladıklarını dile getiren Gülgün, "Bazı projeler öğrencilere yönelik, bazıları öğretmenlere öğretmen eğitimine yönelik, bazıları da halka yönelik. Güzel bir ekibimiz var. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz her türlü imkanı bizlere sağlamaktadır. Kastamonu'da öğrencilerimizin bilim adına hep bir adım ileri gitmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi ekip olarak yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

        - "Burada bizim temel amacımız öğrenen öğretmen rolünü benimsetmek"

        Fen bilgisi ve bilgisayar öğretmeni Dr. Çağrı Avan ise bu yıl beş TÜBİTAK projesinin kabul edildiğini söyledi.

        Projelerin öğretmen ve öğrencilere yönelik olduğunu vurgulayan Avan, şöyle konuştu:

        "Bu projeleri yaparken özellikle biz doktoralı öğretmenlerle çalışmaya çalışıyoruz. Benim de fen alanında doktoram var. Örneğin Türkçe alanında bir projemiz var. Orada Türkçe alanında bir doktor hocamız yürütücülük yapıyor ve bilgilerimizi akademisyenlerle beraber topluma indirmeye ve insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Burada bizim temel amacımız öğrenen öğretmen rolünü benimsetmek. Sadece öğretmenin sınıfta değil, alanda, sahada, kendini geliştiren bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Örneğin 4005 projemiz var. Türkçe öğretmenleriyle yapay zeka çalışıyoruz. 4004 projemizde ortaokul öğrencileriyle dijital şehirler üzerine çalışıyoruz. Şehirlerimizin
        dijitalleşmesi üzerine mühendislik tasarımları geliştirmelerini istiyoruz. 4008'de SİTEM eğitimini özel eğitimde kurgulamaya çalışıyoruz. 4007'de bilimi halkla buluşturuyoruz. Bu yıl ilk kez kabul edilen 4009 var. Bunda da köy okulundaki çocuklarımıza gidip bilimi onlara sevdirmeye, onlara anlatmaya çalıştık. TÜBİTAK'ın bu yıl 6 tane açtığı proje çağrısı vardı. Bu projelerin hepsine başvurduk ve hepsi kabul gördü."

        Dr. Kamil Doğanay ise fen bilgisi öğretmeni olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği öğrenci, projeler yapan, üreten, astronomiye meraklı, mühendislik becerileri gelişmiş, üst düzey etkinliklerde görev alabilen, proje üretebilen bir gençlik. Biz de ancak bu tür etkinliklerle ve projelerle bu öğrencilere katkı sağlayabiliriz, bu nesli böyle yetiştirebiliriz diye düşünüyoruz." dedi.

        Projelere akademik bir bakış açısı gerektiğini ifade eden Doğanay, şunları kaydetti:

        "Projeleri bilimsel bir temele oturtup bu temanın etrafında öğrencilere eğlenceli bir şekilde aktarıyoruz. Hem akademik bilgi hem de eğlenceyi bir araya katarak çocuklara hem bilimi sevdirmek hem de üretmenin tadını yaşatmak istiyoruz. Yapılan bu etkinlikler sonucunda elde ettiğimiz verileri, kitap, makale, bildiri olarak TÜBİTAK'ın istediği gibi bir sonuca bağlıyoruz. Bununla hem böyle bir akademik camiada hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin yararlanacağı bir kaynağa dönüştürüyoruz."



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