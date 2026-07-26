Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kastamonu'dan Samsun yönüne giden O.T'nin kullandığı 57 AAN 293 otomobil, Gökçeağaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.T, E.T, D.T. ve H.T. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.