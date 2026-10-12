Kastamonu'da silahlı kavgada 4 kişi öldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 12.10.2026 - 18:57 Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla 4 kişiye ateş açtı.
Ateş açılan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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