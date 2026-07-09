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        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından, tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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