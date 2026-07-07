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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 34 sentetik ecza hapı, 163 kök kenevir bitkisi, 142 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 15 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan B.K, S.Ç. ile A.E, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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