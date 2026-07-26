Kastamonu'daki sağanak nedeniyle Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki sağanak nedeniyle Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi. Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışların etkisiyle ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Şehriban Çayı'nın debisi arttı. Taşkın riski bulunan çayın denize dökülen bölümü, dronla görüntülendi. Çayın aktığı Karadeniz'in kıyısı yağışların etkisiyle kahverengiye büründü. Öte yandan, Şehriban Çayı'nın kenarında bulunan ve Şenpazar ile Cide ilçeleri arasında yer alan Asarkaya Tüneli'nde oluşan su birikintisi, iş makinesiyle tahliye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.