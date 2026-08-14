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        Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ve Cide ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ve Cide ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.

        Abana ve Cide kaymakamlıklarından yapılan duyurularda meteorolojik uyarılar doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı bildirildi.

        Bu kapsamda Cide ilçesinde bugün, Abana ilçesinde de bugünden itibaren hafta sonu boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Yetkililer, dalga yüksekliği ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle yasağa uyulmasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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