Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı

Bu kapsamda Cide ilçesinde bugün, Abana ilçesinde de bugünden itibaren hafta sonu boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

Abana ve Cide kaymakamlıklarından yapılan duyurularda meteorolojik uyarılar doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ve Cide ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.

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