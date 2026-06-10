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        Kur'an kurslarında mezuniyet programı düzenledi

        Bozkurt'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu mezuniyet programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Kur'an kurslarında mezuniyet programı düzenledi

        Bozkurt'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu mezuniyet programı düzenlendi.

        Müftülüğüne bağlı Merkez 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Bozkurt Spor Salonu'nda yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık tarafından mezun olan öğrencilere çiçek takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi.

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