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        Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gıda maddesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gıda maddesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        İ.Ö. (43) yönetimindeki 34 NYE 670 plakalı kamyon, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Taşoluk köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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