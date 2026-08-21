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        KUZKA proje sunmak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta proje hazırlamak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:35 Güncelleme:
        KUZKA proje sunmak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta proje hazırlamak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak.

        KUZKA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlamak isteyenlerin 26-28 Ağustos tarihlerinde teknik yardım hizmetinden yararlanabileceği belirtildi.

        Teknik yardım masalarının 26 Ağustos'ta Çankırı Yatırım Destek Ofisi'nde, 27 Ağustos'ta Kastamonu KUZKA Hizmet Binası'nda, 28 Ağustos'ta Sinop Yatırım Destek Ofisi'nde hizmet vereceği ifade edildi.

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        Başvuruların çevrim içi form aracılığıyla alınacağı, katılımcıların uygun yer ve tarihi seçerek teknik yardım masalarından yararlanabileceği belirtildi.

        Açıklamada, masaların tüm başvuru sahipleri ve proje ortaklarına açık olacağı, teknik yardım talebinde bulunan kurum ve kuruluşların KAYS kullanıcı işlemleri, sosyal girişim iş modeli kanvası, mantıksal çerçeve, proje faaliyetleri ve bütçe çalışmalarını mümkün olduğunca tamamlamış olmalarının beklendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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