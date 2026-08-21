KUZKA proje sunmak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta proje hazırlamak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta proje hazırlamak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak.
KUZKA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlamak isteyenlerin 26-28 Ağustos tarihlerinde teknik yardım hizmetinden yararlanabileceği belirtildi.
Teknik yardım masalarının 26 Ağustos'ta Çankırı Yatırım Destek Ofisi'nde, 27 Ağustos'ta Kastamonu KUZKA Hizmet Binası'nda, 28 Ağustos'ta Sinop Yatırım Destek Ofisi'nde hizmet vereceği ifade edildi.
Başvuruların çevrim içi form aracılığıyla alınacağı, katılımcıların uygun yer ve tarihi seçerek teknik yardım masalarından yararlanabileceği belirtildi.
Açıklamada, masaların tüm başvuru sahipleri ve proje ortaklarına açık olacağı, teknik yardım talebinde bulunan kurum ve kuruluşların KAYS kullanıcı işlemleri, sosyal girişim iş modeli kanvası, mantıksal çerçeve, proje faaliyetleri ve bütçe çalışmalarını mümkün olduğunca tamamlamış olmalarının beklendiği kaydedildi.
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