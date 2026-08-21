KUZKA proje sunmak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak

Açıklamada, masaların tüm başvuru sahipleri ve proje ortaklarına açık olacağı, teknik yardım talebinde bulunan kurum ve kuruluşların KAYS kullanıcı işlemleri, sosyal girişim iş modeli kanvası, mantıksal çerçeve, proje faaliyetleri ve bütçe çalışmalarını mümkün olduğunca tamamlamış olmalarının beklendiği kaydedildi.

KUZKA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlamak isteyenlerin 26-28 Ağustos tarihlerinde teknik yardım hizmetinden yararlanabileceği belirtildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta proje hazırlamak isteyenler için teknik yardım masaları kuracak.

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