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        "Öğrenci dostu şehir Kastamonu" toplantısı yapıldı

        Kastamonu Üniversitesi danışma kurulu, "Öğrenci dostu şehir Kastamonu" temasıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:51 Güncelleme:
        "Öğrenci dostu şehir Kastamonu" toplantısı yapıldı

        Kastamonu Üniversitesi danışma kurulu, "Öğrenci dostu şehir Kastamonu" temasıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Senato Salonu'nda yapılan toplantıda öğrencilerin ulaşım, barınma, beslenme, güvenlik, sosyal yaşam, kültür, sağlık, kariyer ve istihdam alanlarındaki ihtiyaçları değerlendirildi.

        Öğrencilerin şehir yaşamına daha kolay uyum sağlayabilmeleri ve şehir ile bağ kurabilmeleri için yapılabilecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıda staj ve işletmede mesleki eğitim imkanlarının çeşitlendirilmesi konuları da ele alındı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, toplantıda, temel ihtiyaçların yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamlarına ilişkin beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğine dikkati çekti.

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        Dallı, toplantı gündemini oluşturan konuların ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde ele alınması gerektiğini kaydetti.

        Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da toplantının temel amacının Kastamonu'yu yalnızca üniversitesi bulunan bir şehir olmaktan çıkararak öğrencilerin kendilerini güvende ve huzurlu hissedebilecekleri, "Öğrenci dostu şehir" haline getirmek olduğunu söyledi.

        Toplantıya Belediye Başkan Vekili Eda Büyükdemirci Livan, kurul üyeleri, kamu kurumlarının yöneticileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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