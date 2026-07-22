Seydiler ilçesinde yangın çıkan biçerdöverde hasar oluştu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçedeki bir tarım arazisinde hasat yapan biçerdöverde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu biçerdöverde hasar oluştu.

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