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        BİK Ankara Bölge Müdürü Çelik'ten Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:42 Güncelleme:
        BİK Ankara Bölge Müdürü Çelik'ten Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, kurum faaliyetlerinin yanı sıra yerel basına yönelik çalışmalar görüşüldü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı, Çelik'e çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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