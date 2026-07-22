BİK Ankara Bölge Müdürü Çelik'ten Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret
Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Giriş: 22.07.2026 - 14:42 Güncelleme:
Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, kurum faaliyetlerinin yanı sıra yerel basına yönelik çalışmalar görüşüldü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı, Çelik'e çalışmalarında başarı diledi.
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