Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz suyu sadece bir kaynak olarak görmüyoruz. Suyu doğru yönetmek, hem bugünkü sorumluluğumuz hem de gelecek nesillere karşı vebalimiz ve görevimizdir." dedi.

Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Kastamonu Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Tesisleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerine hizmet verecek, suyun geleceğini planlayacak ve yeni yatırımlara yön verecek güçlü bir merkezi hizmet birimini hizmete aldıklarını​​​​​​​ söyledi.

Suyun hayatın kendisi, tarımın, üretimin, sanayinin ve şehirlerin geleceği olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ancak biz suyu sadece bir kaynak olarak görmüyoruz. Çünkü suyu doğru yönetmek, hem bugünkü sorumluluğumuz hem de gelecek nesillere karşı vebalimiz görevimizdir. Bunun için suyu korumak, verimli kullanmak, kuraklığa karşı hazırlıklı olmak ve taşkın risklerini azaltmak zorundayız." diye konuştu.

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Taşkından canı çok yanmış bir ilde bulunduklarına işaret eden Yumaklı, "Kalıcı çözümler üreten politikalar geliştirmek gerekir. Kastamonu’da bugüne kadar bu anlayışla önemli yatırımlara imza attık. Son 24 yılda birçok tesis yapıldı. 149 tesisi, bugünkü değerlerle yaklaşık 53 milyar lira yatırımla şehrimizin hizmetine sunduk. Bu yatırımların üçte biri son 5 yılda hayata geçti. Asıl önemli olan bu eserlerin sayısından ziyade ne ifade ettiği. O da daha güvenli yerleşim yerleri, daha güçlü tarımsal üretim altyapısı, suya erişen topraklar ve ülke ekonomisine katkı sağlayan enerji yatırımlarıdır." ifadesini kullandı.

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Görevlerinin ihtiyaçlara cevap vermek olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda taşkın risklerini azaltacak, tarımsal üretimi destekleyecek ve su kaynaklarımızı daha verimli kullanmamızı sağlayacak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Şenpazar Valay Çayı rehabilitasyonu, Azdavay Devrekani Çayı 2. kısım ve Tosya Suluca köyü çevresindeki dere ıslahı çalışmalarını yatırım programımıza aldık. Cide'de doğal afet ve taşkın hasarlarının giderilmesine, Pınarbaşı'nda, Devrekani ve Zarı çaylarının ıslahına yönelik işlerin ihalelerini gerçekleştirdik. Devrekani Alibeyoğlu Göleti Sulaması ile İnebolu Kızılkara Mahallesi Karadağ Deresi işlerinin sözleşmelerini imzaladık. Bunların hayatımızın içerisinde ne kadar önemli yer tuttuğunu başımıza kötü bir hadise geldiğinde görüyoruz. 14 bin hektarı sulayacak Gökırmak Obrucak Sulaması'nın yüzde 45’ini tamamladık. Taşkın riskini azaltmak için başlattığımız Araç Çayı Islahı Projemizi 2027 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Kastamonu’nun içme suyu ihtiyacı için Gökırmak Kırık Barajı'nda da çalışmalarımız devam ediyor."

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Kastamonu için müjde vereceğini belirten Yumaklı, "Tam 29 milyar liraya mal olacak, hem enerji üretimi sağlayacak hem taşkın riskini bertaraf edecek Andıraz Barajı için bu yıl sonuna kadar ihaleyi yapmış olacağız. Bir başka projede ise şehrimizin içme suyu geleceği için yatırımlar yapıyoruz. DSİ'nin bu yatırımları yaparken ihtiyacı olan birimler de oluyor. Bölge müdürlüğümüz bünyesinde Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerimize hizmet vermek üzere DSİ Sondaj Şube Müdürlüğümüzü de kurduk." diye konuştu.

Yumaklı, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi Projesi'nde yüzde 79'a ulaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Kırsal kalkınma yatırımları desteğinden yararlanan 13 besi işletmesinin üstyapı inşaatı da tamamlandı, 5'inde fiilen besi faaliyetine başlandı. 2026 yılı kırsal kalkınma yardımları programlarında Kastamonu'da 3 farklı kalemde toplam 92 proje hibe almaya hak kazandı. Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 500 milyon lira olacak. Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'nde de tesis kurulumu için Kırsal Kalkınma Yardımları Destekleme Programı'na başvuran 41 yatırımcıdan 19'unun sözleşme imzalamaya hak kazandığını özellikle vurgulamak isterim. Bölgenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle 19 bin 500 baş besi kapasitesine, 8 bin 500 ton et üretimine ve 1500 kişilik istihdama ulaşılmasını hedefliyoruz. Organize Tarım Bölgesi tamamen faaliyete geçtiğinde ekonomiye yıllık katkısı yaklaşık 4,5 milyar olacak. Bir hayırseverimiz tarafından yaptırılacak Gölköy Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de eğitim öğretime başladığında, bölgemiz ve ülkemiz tarımı için önemli bir kazanım olacak."

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Açılışı yapılan DSİ 23. Bölge Müdürlüğünün yeni hizmet kampüsünün belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli rol üstleneceğini anlatan Yumaklı, "1 milyar 950 milyon liralık yatırımla 14 bina ve tesisi tamamladık ancak bu yatırımın değerini yalnızca binaların büyüklüğüyle veya maliyetiyle ölçemeyiz. Asıl değer, bu imkanların hangi hizmetleri mümkün kılacağında. Bu merkezden dört ilimize yönelik projeler planlanacak, su kaynaklarımız yönetilecek, taşkın risklerine karşı tedbirler geliştirilecek ve tarımsal üretimi destekleyen yatırımlar yürütülecek." dedi.

Dua edilmesinin ardından açılış gerçekleştirildi.

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Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay ile vatandaşlar katıldı.