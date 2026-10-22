Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Kaza, Merkez ilçesi Yukarı Elyakut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki traktör, tarla sürdüğü sırada devrildi. Devrilen traktörün alanda kalan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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