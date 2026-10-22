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        Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Kastamonu'da tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Kastamonu’da tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Kaza, Merkez ilçesi Yukarı Elyakut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki traktör, tarla sürdüğü sırada devrildi. Devrilen traktörün alanda kalan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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