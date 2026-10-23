Güney Koreli sosyal medya içerik üreticileri Kastamonu'nun turizmine ivme kazandıracak

Kastamonu’nun uluslararası alanda tanıtılması ve turizm hedef pazarlarının çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen program kapsamında, Güney Koreli sosyal medya içerik üreticileri kentin doğal ve kültürel zenginliklerini Uzak Doğu pazarına taşıyor.

Kastamonu’nun turizmde ivme kazanmasına yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Türk Hava Yolları (THY) Ankara ile Kastamonu Bölge Müdürlüklerinin iş birliğiyle tanıtım programı düzenlendi. Program ile kentin öne çıkan destinasyonlarının Uzak Doğu’da potansiyel ziyaretçilere dijital içeriklerle tanıtılması ve uluslararası bilinirliğinin güçlendirilmesi hedefliyor.

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Hedef pazarlarda çeşitlilik artırılacak

THY Ankara Plus Projesi çerçevesinde düzenlenen program ile Güney Koreli içerik üreticileri 2223 Ekim tarihlerinde Kastamonu’nun önemli turizm destinasyonlarında doğal ve kültürel turizm değerlerini yerinde deneyimleyecekler. Kastamonu’da gerçekleştirilen Destinasyon Tanıştırma Programı ile kentin uluslararası pazarlarda tanıtılması, turizm potansiyelinin farklı coğrafyalarda görünür kılınması ve hedef pazar çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.

İki gün sürecek program kapsamında Güney Koreli içerik üreticileri, Kastamonu'nun doğal ve kültürel turizm değerlerini yerinde deneyimleyerek destinasyonun turizm potansiyelini dijital platformlar aracılığıyla Uzak Doğu'daki hedef kitlelere tanıtacaklar.