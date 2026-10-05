Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'yi ziyaret etti
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.
OSB'de faaliyet gösteren ve yapımı devam eden fabrikaları ziyaret eden Arslan, fabrika yetkilileriyle bir araya geldi.
Arslan, mevcut üretim faaliyetleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.
Üretim tesislerinde çalışan işçilerle de sohbet eden Arslan, ilçede üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.