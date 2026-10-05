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        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'yi ziyaret etti

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'yi ziyaret etti

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

        OSB'de faaliyet gösteren ve yapımı devam eden fabrikaları ziyaret eden Arslan, fabrika yetkilileriyle bir araya geldi.

        Arslan, mevcut üretim faaliyetleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.

        Üretim tesislerinde çalışan işçilerle de sohbet eden Arslan, ilçede üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere teşekkür etti.

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