TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Kastamonu'da konuştu:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "2020'li yıllarda özellikle savunma sanayisindeki başarılarla müthiş bir Türkiye hayranlığı oluştu dünyada." dedi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mavi Vatandan Gök Vatana Milli Teknoloji Hamlesi" programında konuşan Demiroğlu, programa katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

"Gözümüz daima yükseklerde" diyen Demiroğlu, söz konusu vatan olunca geri kalan her şeyin teferruat olduğunu ifade etti.

Demiroğlu, "Vatan söz konusu olduğu zaman diğer bütün farklılıklar diğer bütün düşünceler teferruatta kalır. Vatan kutsaldır ona hizmet etmek kutsaldır." diye konuştu.

REKLAM

TUSAŞ'tan bahseden Demiroğlu, "Bir kampüsün içinde KAAN yapılıyor, HÜRJET, HÜRKUŞ yapılıyor, helikopterler yapılıyor, İHA'lar yapılıyor. Uzay tesisi var, uydular yapılıyor, uçakların birçok parçası yapılıyor. Altı farklı alanda bunların testleri, üretimleri yapılıyor. Böyle bir tesis dünyada bulamazsınız. Yakına gelenleri var hepsi bir kampüste olan tesis yok. Burası bizim medarıiftiharımız, gururumuz ve sizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

HÜRKUŞ'un en iyi eğitim uçağı olduğunu anlatan Demiroğlu, şöyle devam etti:

"Biz yaptığımız zaman güzelini yapabiliyoruz. Başkasına bakmamıza gerek yok. Şimdi teslimatlara başladık. Bu sene önümüzdeki sene, ondan sonraki sene. Azerbaycan'a gönderiyoruz. Sonra başka yerlere satacağız. Yurt içinde değil yurt dışında da satacağız. Biz güzel bir milletiz. İşimizi güzel yapıyoruz. Güzel yaptığımız zaman sonuçları güzel çıkıyor. Başka ne var HÜRJET. Bu uçak sesten hızlı gidiyor. Biz daha teslimatımızı Hava Kuvvetlerine başlamadan İspanya demiş ki 'Ben beğendim, almak istiyorum 30 tane', aldı. İmza attık. 2028'de teslimatlar için çalışıyoruz. Bir 15 tane daha almak için plan yapıyor. "

REKLAM

Yeni neslin çok şanslı olduğunu söyleyen Demiroğlu, "Biz olmazdan geldik. 'Yapamazsınız, edemezsiniz, size yaptırmazlar, başımıza icat çıkarma' dediler. Özellikle TEKNOFEST'lerden sonraki süreçte, siz gençler müthiş şanslısınız. Bırakın 'Yapamazsın' denmeyi, 'Bakın biz buraya kadar yaptık, sizler de daha iyisini yapabilirsiniz' denen bir dönemden geçiyoruz. Bunları iyi kullanın gençler. Sosyal medyada video seyrederek vaktinizi boşa harcamış olursunuz. Vaktinizin çoğunluğunu kendinizi eğitecek, kendinizi geleceğe hazırlayacak, kendinizi yetiştirecek teknolojileri öğrenmeye harcayın." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

TUSAŞ'ın 16 bin 500 çalışanının bulunduğunu aktaran Demiroğlu, büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Savaşların dünyanın gerçeği olduğunu ifade eden Demiroğlu, şunları kaydetti:

"Biz savaşmak için uğraşmıyoruz. Savaşmamak için uğraşmamız lazım. 'Dokunmayın' dediğinizde geliyorlar, kafanıza vuruyorlar. Elinizdeki ekmeğinizi alıyorlar. Evinizi yıkıyorlar. Görüyoruz. O zaman bizim hazırlıklı olmamız lazım. Anladıkları dilden konuşmamız lazım. Bunun için hem askerimizi hem ülkemizi hazır hale getirmemiz lazım. Bizim gök vatanda yapmaya çalıştığımız şey bu. KAAN'ı kullanmak istemiyoruz. 'O zaman neden yapıyorsun?' diyorlar. Kullanmamak için yapıyoruz. Biz yapacağız KAAN öyle bir güçlü uçak ki ortaya çıktığında kimse kalmayacak ortalıkta. O zaman bana bulaşacak olan bir düşünsün. 'Bu KAAN ortaya çıkarsa ortalık toz duman olur, biz de bunlara bulaşmayalım' desin diye yapıyoruz. Gerekirse kullanırız. Kuzeyimiz güneyimiz doğumuz batımız her tarafımız ateş çemberi. Biz huzur adası olarak duruyoruz."

REKLAM

Türkiye'nin küçük bir ülke olmadığını belirten Demiroğlu, "Geçmişten gelen bağlarımızla kültürümüzle Türkiye eski itibarını kazanmış, kazanmaya çalışan, bu konuda mesafe kat etmiş ülke. Ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Kimse bizim yüzümüze bakmazdı. 2000'li yılların sonuna doğru herkes bir şekilde yüzünü Türkiye'ye çevirdi. 2020'li yıllarda özellikle savunma sanayisindeki başarılarla müthiş bir Türkiye hayranlığı oluştu dünyada. Bizim ürünlerimize, bizim yaptıklarımıza, bizim başarılarımıza hayranlık duyuyorlar." bilgisini paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise dünyada hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını dile getirdi.

REKLAM

Bu tür programları düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Gümüş, "Türkiye Yüzyılı'nı imar edecek gençlerimizin sadece teknolojiyi tüketen değil üreten, dünyadaki gelişmeleri izleyen değil dünyadaki gelişmelere yön veren, dünyada bugünü kurtaran değil yarına şekil ve yön veren bir gençlik olmasını istiyoruz." dedi.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Baydar, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile öğrenciler katıldı.