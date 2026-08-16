Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yumaklı, paylaşımında, "Kastamonu'da vatandaşlarımızın duyarlılığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin titiz bakım ve rehabilitasyon süreciyle iyileşen karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı. Yaban hayatını korumaya, tabiatımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da karacanın doğaya bırakılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaklaşık iki gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

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