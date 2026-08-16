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        Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Ağlı ilçesinde yol kenarında yaralı karaca bulan vatandaşlar, durumu Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları karacayı kent merkezine götürerek tedavi altına aldı.

        Yaklaşık iki gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da karacanın doğaya bırakılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Yumaklı, paylaşımında, "Kastamonu'da vatandaşlarımızın duyarlılığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin titiz bakım ve rehabilitasyon süreciyle iyileşen karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı. Yaban hayatını korumaya, tabiatımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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