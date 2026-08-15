MHP Bozkurt İlçe Başkanlığına yeniden Cemal Karakaya seçildi

Kongreye, 23. Dönem MHP Milletvekili Ümit Şafak, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çukurkol, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Kongrede Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ve MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.