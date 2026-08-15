Kastamonu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve kamyon yandı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Üyük köyünde saman balyası yüklü kamyonun elektrik tellerini koparması sonucu Vildan Özkan'a ait ahırda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, samanlık ile kamyona da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.