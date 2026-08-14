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        Kastamonu Şehit Şerife Bacı Kur'an Kursu'nda 60 öğrenci eğitimini tamamladı

        Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 6 hafta süren yaz Kur'an kursuna katılan 60 öğrenci eğitimini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Kastamonu Şehit Şerife Bacı Kur'an Kursu'nda 60 öğrenci eğitimini tamamladı

        Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 6 hafta süren yaz Kur'an kursuna katılan 60 öğrenci eğitimini tamamladı.

        Kurs binasında düzenlenen programa Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin, İl Müftü Yardımcısı Nagihan Kocadağ, Kur'an kursu öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Derin, programda yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının sona ermesiyle çocukların Kur'an-ı Kerim ve camilerle bağlarının sona ermemesi gerektiğini belirterek, "Bugün bir nokta koymuyoruz biz. Hayat devam ediyor. Bu çocuklarımız da inşallah yine hocalarımızla, camilerimizle, kurslarımızla irtibatlı olacaklar." dedi.

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        Çocukların öğrendikleri dini bilgileri hayatlarının her alanında yaşamaları gerektiğini vurgulayan Derin, "Biz dini, Allah'a kulluğu sadece camide namaz kılarken, Kur'an okurken değil, hayatımızın her anında yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

        Kur'an kursu yöneticisi Yasemin Demirkılıç da kursun açıldığı günden bu yana hafızlar yetiştirmek, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve gençlere manevi değerleri kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

        Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdi. Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan 7 öğrenciye hafızlık belgeleri Derin tarafından verildi.

        Yaz Kur'an kursuna katılan 60 öğrenci eğitimini tamamlarken, hafızlık eğitimi alan 41 öğrenci ise kursa devam edecek.

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        Program, öğrencilerin pasta kesmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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