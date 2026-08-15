Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Taşköprü Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Hoca köyü Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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