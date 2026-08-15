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        Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Hoca köyü Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Taşköprü Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

        Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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