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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 22:59 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kayı köyü mevkisinde Y.K. (62) idaresindeki 06 FD 3804 plakalı otomobil devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki A.K, R.K, H.K, Y.B, N.B. ve U.B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre aksadığı yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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