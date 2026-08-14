Kastamonu'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Giriş: 14.08.2026 - 22:59 Güncelleme:
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kayı köyü mevkisinde Y.K. (62) idaresindeki 06 FD 3804 plakalı otomobil devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.K, R.K, H.K, Y.B, N.B. ve U.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre aksadığı yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
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