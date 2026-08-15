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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Vedat Yıldırım idaresindeki 41 LZ 023 plakalı otomobil, Zincirlikuyu köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki S.Y, Ö.Y, A.Y, M.Y. ve C.E.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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