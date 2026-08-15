Kastamonu'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Giriş: 15.08.2026 - 22:53 Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Vedat Yıldırım idaresindeki 41 LZ 023 plakalı otomobil, Zincirlikuyu köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.Y, Ö.Y, A.Y, M.Y. ve C.E.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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