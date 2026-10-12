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        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, öğrencilerle buluştu

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince düzenlenen "Erasmus+ Mesleki Eğitim Faaliyet Değerlendirme Toplantısı"nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, öğrencilerle buluştu

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince düzenlenen "Erasmus+ Mesleki Eğitim Faaliyet Değerlendirme Toplantısı"nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Cıngı, Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda, öğrencilerin Avrupa'daki sanayi ve iş yapış biçimlerini tecrübe etmeleri, yabancı dil pratiği yapmaları ve farklı kültürleri tanıyarak vizyon kazanmaları amacıyla yürütülen staj programlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

        Yurt dışı stajlarıyla öğrencilerin kendilerine olan güveninin arttığına dikkati çeken Cıngı, "Biliyorsunuz mesleki eğitim hem devletimizin hem bizlerin gözbebeği. Biz de özellikle şehrimizde mesleki eğitimi daha da hareketlendirmek, öğrencilerimizin şevklerini arttırmak ve emek yoğun bir sanayiye sahip olan Kayseri'mizde nitelikli, vasıflı, dünyayı tanıyan, dil bilen, teknik altyapıya vakıf güzel öğrenciler, güzel iş gücü yetiştirmek için gayret ediyoruz." dedi.

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        Süreçte emeği geçen öğretmenlere ve stajlarını tamamlayan öğrencilere teşekkür eden Cıngı, edinilen tecrübelerin yeni gidecek öğrencilere de yol göstereceğini ve bu faaliyetlerin ilerleyen yıllarda artarak süreceğini aktardı.

        Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında bu yıl 25 öğrenci, Almanya'nın Köln, Frankfurt, Konstanz, Stuttgart ve Münih şehirlerinde 21 ila 90 gün arasında değişen sürelerde staj yaptı. Bilişim, elektrik-elektronik, konaklama, metal ve yiyecek-içecek hizmetleri alanlarında staj gören öğrenciler, eğitimlerini uluslararası iş deneyimiyle pekiştirme fırsatı buldu.

        Toplam 186 bin 670 avro hibe desteğiyle yürütülen ve 33 öğrenciye ulaşılması hedeflenen proje kapsamında, kasım ve aralık aylarında 6, Ocak 2027'de ise 2 öğrencinin daha uzun dönem staj için Almanya'ya gönderilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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