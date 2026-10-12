Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, KAYÜ akademik yılı açılışında konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, KAYÜ akademik yılı açılışında konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "86 milyon hep beraber çalışmak suretiyle, tek yumruk, tek yürek, terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 18:09 Güncelleme:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, KAYÜ akademik yılı açılışında konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "86 milyon hep beraber çalışmak suretiyle, tek yumruk, tek yürek, terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

        Akar, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitimdeki rolünün çok önemli olduğunu söyledi.

        Gençlere güvendiklerini dile getiren Akar, dünyada yaşanan olaylara kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirtti.

        Hulusi Akar, İsrail'in Filistin'de katliam yaptığına, Türkiye'nin ise bu soykırıma karşı dik duruş sergilediğine dikkati çekti.

        REKLAM

        Dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Akar, şöyle konuştu:

        "3. Dünya Savaşı çıkar mı? Çıkabilir. Bunun çok ciddi görüntüleri var. İngiltere Anglikan, Vatikan'a bağlı değil. Onlar ayrı, bağımsız bir kilise. Bir de Vatikan var, Katoliklerin olduğu merkez. Bunlar 500 sene konuşmadılar. Geçtiğimiz aylarda kral olduktan sonra Charles gitti, Vatikan'da barışı sağladı. Bir büyük savaştan önce mutabakatlar, anlaşmalar, sözleşmeler, intikaller, yön değiştirmeler olur. Bunu gösterge olarak karşımıza alabiliriz."

        - "Herkes birinci sınıf vatandaş"

        Ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "86 milyon hep beraber çalışmak suretiyle, tek yumruk, tek yürek, terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Burada önemli konulardan birinin altını çizmek istiyorum. Türkler, Kürtler, Araplar, Zazalar kardeştir. Bunu bileceğiz, bunu göreceğiz. Burada kimsenin tereddüdü olmasın. Hiçbir şekilde kimse kimseyi dışlamayacak. Alevi, Sünni, böyle bir ayrım yok. 86 milyon bir ve bütünüz. Herkes birinci sınıf vatandaş."

        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da eğitim, araştırma ve projelerle başarı çıtasını yükseklerde tuttuklarını, yetişen nitelikli iş gücü ile aranan eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sağladıklarını aktardı.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Akar'a plaket ve çiçek takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, öğrencilerle buluştu
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, öğrencilerle buluştu
        Erciyes Üniversitesinden 46 akademisyen en etkili bilim insanları listesind...
        Erciyes Üniversitesinden 46 akademisyen en etkili bilim insanları listesind...
        Kayseri'de "İşiniz Yapay Zekaya Hazır mı?" konulu konferans düzenlendi
        Kayseri'de "İşiniz Yapay Zekaya Hazır mı?" konulu konferans düzenlendi
        Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü