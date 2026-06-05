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        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı'nın Avrupa Konseyi'ne sunduğu Gazze önerisi kabul edildi

        AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Murat Cahid Cıngı'nın Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında görüşülen raporda Gazze'ye ilişkin sunduğu önerinin kabul edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı'nın Avrupa Konseyi'ne sunduğu Gazze önerisi kabul edildi

        AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Murat Cahid Cıngı'nın Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında görüşülen raporda Gazze'ye ilişkin sunduğu önerinin kabul edildiği bildirildi.

        Cıngı, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısına katıldığını belirtti.


        "Kriz Dönemlerinde Sürdürülebilir Gıda Güvenliğinin Sağlanması" başlıklı raporun müzakereleri sırasında, Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarının, Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu ağır insani şartların ve derinleşen gıda krizinin raporda daha kapsamlı şekilde ele alınması amacıyla bir değişiklik önerisi sunduğunu aktaran Cıngı, şunları kaydetti:


        "Diğer üyeler de ikna edildikten sonra değişiklik önerisi, yapılan oylama neticesinde kabul edilerek rapora dahil edildi. Kabul edilen değişiklikle kritik rapora Avrupa Konseyi'nin 'Gazze'de devam eden insani felaketi derin endişeyle not ettiğine' ilişkin ifade ile bölgedeki gıda krizine dair güncel uluslararası veriler eklenmiş oldu. Rapora dahil edilen veriler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların ortaklığıyla geliştirilen Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması (IPC) ile Dünya Gıda Programı'nın değerlendirmelerine dayanıyor. Dünya genelindeki açlık ve gıda krizlerini uluslararası standartlara göre analiz eden bağımsız bir mekanizma olan IPC'nin değerlendirmelerine göre 2025 yılında yaklaşık 470 bin Filistinli, sistemdeki en üst seviye olan ve kıtlık, aşırı yetersiz beslenme ile ölüm riskinin kritik düzeye ulaştığı 'Faz 5 (Felaket) kategorisi'nde yer aldı."


        Cıngı, uluslararası kuruluşlar tarafından ortaya konulan verilerin Avrupa Konseyi belgelerine ve raporlarına dahil edilmesinin hem yaşanan insani krizin boyutlarının doğru şekilde tespit edilmesi hem de Filistin halkının maruz kaldığı ağır hayat şartlarının dünya insanlığı tarafından daha vurucu şekilde takip edilmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.




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