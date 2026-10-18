ASIRLIK MEKTEPLER - Milli Mücadele kahramanlarının "Taş Mektep"i 133 yıllık eğitim serüvenini sürdürüyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Gönüllü olarak cepheye giden son sınıf öğrencilerinin Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmaları nedeniyle 1921'de mezun veremeyen, Kayseri'deki 133 yıllık "Taş Mektep", Türk eğitim tarihinin önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

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