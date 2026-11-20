Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya kazanarak Kayseri’yi ve Türkiye’yi gururlandıran milli sporcular Mert Güney ve Fuat Kılıçaslan, antrenörleri İbrahim Mortaş ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda önemli başarılara imza atan Kayserili milli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. Şampiyonada Büyükler 51 kilogram K1 kategorisinde mücadele eden Mert Güney, rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Büyükler +94 kilogram Light Contact kategorisinde mücadele eden Fuat Kılıçaslan ise Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. Milli sporcular Mert Güney ve Fuat Kılıçaslan, antrenörleri İbrahim Mortaş ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, şampiyona süreci, elde ettikleri dereceler ve gelecek hedefleri hakkında İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile sohbet etti.

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Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, Kayseri’yi ve Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporculara desteklerinin devam edeceğini ifade etti.