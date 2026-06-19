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        Başkan Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan ilçesindeki Çiftlik Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan ilçesindeki Çiftlik Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerine Akkışla ilçesiyle başlayan Büyükkılıç, AK Parti İlçe Başkanı Halil Ufuk Burak, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.


        Büyükkılıç, KAYMEK Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'ni de ziyaret ederek verilen eğitimleri, yürütülen çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti.

        Buradan Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’ni geçen Büyükkılıç, esnafı ziyaret etti, mahalle sakinleriyle buluştu.


        Ziyaretlerde Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

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