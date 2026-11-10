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        Başkan Büyükkılıç COP31 için Antalya'da Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşıladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Antalya'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılayan Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç COP31 için Antalya'da Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşıladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Antalya’da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havalimanında karşılayan Başkan Büyükkılıç, Erdoğan’ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’ya gitti.

        COP31 İklim Zirvesi dolayısıyla Antalya’da bulunan Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havalimanında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın tüm Kayserili hemşehrilerine selamlarını ilettiğini ifade etti.

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        Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Değerlerini Uluslararası Platformda Tanıtıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, COP31 İklim Zirvesi kapsamında kentin kültürel değerlerini, gastronomi zenginliğini, geleneksel el sanatlarını ve çevre dostu belediyecilik çalışmalarını uluslararası katılımcılarla buluşturuyor.

        Zirve süresince Kayseri’nin sahip olduğu doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerin tanıtımına katkı sunacak olan Büyükşehir Belediyesi, şehrin uluslararası platformdaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalara da destek veriyor.

        COP31 Katılımcılarına 20 Otobüsle Ulaşım Desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim zirvesi kapsamında tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra ulaşım organizasyonuna da katkı sağlıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, tahsis ettiği 20 otobüsle konferans katılımcılarına ulaşım hizmeti veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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