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        Kayseri'de Melik Mehmed Gazi Medresesi Hatıra Ormanı oluşturuldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melik Mehmed Gazi Medresesi'nde sürdürülen arkeolojik araştırma kazıları kapsamında kaldırılan ağaçların yerine fidan dikimi gerçekleştirip hatıra ormanını hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Kayseri'de Melik Mehmed Gazi Medresesi Hatıra Ormanı oluşturuldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melik Mehmed Gazi Medresesi'nde sürdürülen arkeolojik araştırma kazıları kapsamında kaldırılan ağaçların yerine fidan dikimi gerçekleştirip hatıra ormanını hayata geçirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yürütülen Melik Mehmed Gazi Medresesi arkeolojik araştırma kazılarında kaldırılan ağaçların yerine yaklaşık 1000 fidan dikildi.

        Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, Cumhurbaşkanı kararıyla riskli alan ilan edilen bölgede gerçekleştirilen proje kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların kaldırılmasının ardından arkeolojik araştırma kazılarına geçildi.

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        Kazı çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla medrese kalıntılarının üzerinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçlar, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince kaldırıldı. Sürecin başında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kaldırılan her ağaç için 50 fidan dikilmesi yönünde verilen söz, Kocasinan Parkı arkasında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle aşıldı.

        Belirlenen hedefin üzerine çıkılarak toplamda 1000'e yakın fidan toprakla buluşturuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, kazılar başlayalı yaklaşık 100 gün olduğunu, verilen sözün tutulduğunu ve 1000'e yakın fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

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