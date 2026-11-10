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        Kayseri, Satranç Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak

        Kocasinan Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Satranç Türkiye Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Kayseri, Satranç Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak

        Kocasinan Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Satranç Türkiye Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Satranç Türkiye Kupası, 14-21 Kasım arasında Talas Spor Salonu'nda düzenlenecek.

        Türkiye'nin dört bir yanından gelecek usta ve genç sporcular şampiyonluk için mücadele edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, satrancın yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda çocukların düşünme, analiz etme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştiren önemli bir eğitim aracı olduğunu belirtti.

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        İlçede sporun her alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ve gençlerin yeteneklerini keşfedebilmeleri için bütün imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şehrimize kazandırdığımız Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi ile satranç sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu merkezden yetişecek sporcularımızın Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası başarılara da imza atacağına inanıyorum. Kocasinan'ı satrançta önemli bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan gençlerimiz için bu tür ulusal ve uluslararası organizasyonları artırarak devam ettireceğiz. Bu vesileyle organizasyona katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Satranç Federasyonumuza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

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