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        Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülen Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülen Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan eşlik etti.

        Yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülen Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükkılıç, çevrede faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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        Cumhuriyet Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla daha dayanıklı, konforlu ve erişilebilir bir yapıya kavuşturuluyor.

        Çalışmalar kapsamında meydanın zemin altyapısı dayanıklı bazalt taşlarla yenilenirken, yoğun yaya hareketliliği ve kullanım koşulları dikkate alınarak uzun ömürlü bir zemin oluşturulması hedefleniyor.

        Zemin düzenlemesinin yanı sıra meydan ile Yeraltı Çarşısı arasındaki ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik asansör, engelsiz platform ve erişimi destekleyen düzenlemelerle vatandaşların kamusal alanlardan daha rahat yararlanabilmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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