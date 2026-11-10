Kayseri'de Büyük Önder Atatürk anıldı

Kocasinan Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ana hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve belediye personeli saygı duruşunda bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, buradaki konuşmasında, Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine öncülük ederek tarihe yön veren büyük bir lider olduğunu, vefatının yıl dönümünde saygı, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Kayseri Ticaret Odası da (KTO) odanın hizmet binası önünde anma programı düzenledi.

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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve oda personelinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Gülsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde saygı, rahmet, özlem ve minnetle andıklarını ifade etti.

Atatürk'ün "En büyük eserim" diyerek emanet ettiği Cumhuriyeti korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalıştıklarını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri Ticaret Odası olarak bizler de tüm üyelerimizle ecdadımızdan aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla üreterek, çalışarak, ülkemizin ekonomisine ve geleceğine değer katarak güçlü Türkiye hedefiyle azimle çalışmaya devam ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve odamız çalışanlarıyla birlikte, O'nun gösterdiği yolda yürümeyi ve bu aziz vatanı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz."