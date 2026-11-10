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        Büyükşehir'den çok özel vefa: Melik Mehmed Gazi Medresesi Hatıra Ormanı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melik Mehmed Gazi Medresesi'nde sürdürülen arkeolojik araştırma kazıları kapsamında kaldırılan ağaçların yerine fidan dikimi gerçekleştirip, hatıra ormanını hayata geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Büyükşehir'den çok özel vefa: Melik Mehmed Gazi Medresesi Hatıra Ormanı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melik Mehmed Gazi Medresesi’nde sürdürülen arkeolojik araştırma kazıları kapsamında kaldırılan ağaçların yerine fidan dikimi gerçekleştirip, hatıra ormanını hayata geçirdi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmalarını çevreye duyarlı uygulamalarla birlikte sürdürüyor. Bu kapsamda, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yürütülen Melik Mehmed Gazi Medresesi arkeolojik araştırma kazılarında kaldırılan ağaçların yerine yaklaşık bin fidan dikildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, Anadolu’nun en eski Selçuklu medreselerinden biri olduğu değerlendirilen Melik Mehmed Gazi Medresesi’nin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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        Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile riskli alan ilan edilen bölgede gerçekleştirilen proje kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların kaldırılmasının ardından arkeolojik araştırma kazılarına geçildi. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kazılar, 23 Temmuz 2026 tarihinde şehrin merkezinde, Camikebir’in güneyinde başladı.

        Her ağaç için verilen sözün iki katı yerine getirildi

        Kazı çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla medrese kalıntılarının üzerinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçlar, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince kaldırıldı. Sürecin başında Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kaldırılan her ağaç için 50 fidan dikilmesi yönünde verilen söz, Kocasinan Parkı arkasında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle aşıldı. Belirlenen hedefin üzerine çıkılarak toplamda 1000’e yakın fidan toprakla buluşturuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde yaptığı açıklamada, kazıların başlamasıyla birlikte medrese yapısının üzerinde bulunan ağaçların kaldırılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

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        Gündüz, konu ile ilgili şunları söyledi:

        "23 Temmuz 2026 tarihinde şehrimizin tam merkezinde, Camikebir’in güneyinde Melik Mehmed Gazi araştırma kazılarına başladık. Kazılarımızın devam edebilmesi için medrese yapısının üzerinde bulunan ömrünü tamamlamış ağaçların kaldırılması gerekiyordu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız ekiplerince bu ağaçları kaldırdık. O gün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kaldırılan her ağaç için 50 fidan dikileceğinin sözünü vermiştik. Kazılarımız başlayalı yaklaşık 100 gün oldu. Bugün de bu sözümüzü yerine getirmek üzere fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hatta verdiğimiz 50 fidan sözünü aşarak çok daha fazla fidan dikmiş bulunuyoruz. Toplamda 1000’e yakın fidanı toprakla buluşturduk."

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        Melik Mehmed Gazi’nin mirası fidanlarla yaşatılıyor

        Danışmendlilerin büyük sultanı, Kayseri’yi başkent yapan ve Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde önemli bir yere sahip olan Melik Mehmed Gazi’yi rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Gündüz, tarihî mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

        Gündüz, "Anadolu’yu bizlere yurt olarak bırakan, Kayseri’yi başkent yapan Danışmendlilerin büyük sultanı Melik Mehmed Gazi’yi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı bu vatanı, bu toprakları fidanlar dikerek yâd etmiş oluyoruz" dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin tarihî hafızasını oluşturan değerleri gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yeşil alanların korunması ve artırılması doğrultusunda gerçekleştirdiği uygulamalarla tarihî miras ile çevre duyarlılığını bir arada ele alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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