Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri KTO'dan 10 Kasım'da Atatürk'e saygı duruşu Başkan Gülsoy: "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi üreterek ve daha çok çalışarak güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız"

        KTO'dan 10 Kasım'da Atatürk'e saygı duruşu Başkan Gülsoy: "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi üreterek ve daha çok çalışarak güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız"

        Kayseri Ticaret Odası (KTO), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde oda hizmet binası önünde anma programı düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        KTO'dan 10 Kasım'da Atatürk'e saygı duruşu Başkan Gülsoy: "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi üreterek ve daha çok çalışarak güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız"

        Kayseri Ticaret Odası (KTO), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde oda hizmet binası önünde anma programı düzenledi.

        Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda personelinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat saati olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu. Anma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Gülsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine öncülük ederek tarihe yön veren eşsiz bir lider olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde milletçe saygı, rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. O’nun ‘En büyük eserim’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak en temel sorumluluğumuzdur. Kayseri Ticaret Odası olarak bizler de tüm üyelerimizle birlikte ecdadımızdan aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla; üreterek, çalışarak, ülkemizin ekonomisine ve geleceğine değer katarak güçlü Türkiye hedefiyle azimle çalışmaya devam ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve odamız çalışanlarıyla birlikte, O’nun gösterdiği yolda yürümeyi ve bu aziz vatanı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Melikgazi'nin gün yüzüne çıkardığı tarihi konakta bağcılık kültürü yeniden...
        Melikgazi'nin gün yüzüne çıkardığı tarihi konakta bağcılık kültürü yeniden...
        Kayseri'de 09.05'te hayat durdu
        Kayseri'de 09.05'te hayat durdu
        Başkan Çolakbayrakdar: "Satrançta kazanan, Türkiye'nin geleceği olan evlatl...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Satrançta kazanan, Türkiye'nin geleceği olan evlatl...
        Başkan Yalçın'ın 30 yıllık koleksiyonu görücüye çıkıyor
        Başkan Yalçın'ın 30 yıllık koleksiyonu görücüye çıkıyor
        Belçika'dan Kayseri mutfağına yolculuk Belçika'dan gelen öğrenci ve öğretme...
        Belçika'dan Kayseri mutfağına yolculuk Belçika'dan gelen öğrenci ve öğretme...
        Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kayseri'de saygıyla anıldı
        Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kayseri'de saygıyla anıldı