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        Kayseri'de 09.05'te hayat durdu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Kayseri'de anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte trafikteki sürücüler, araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Kayseri'de 09.05'te hayat durdu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Kayseri’de anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte trafikteki sürücüler, araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla her yaştan kişi ve trafikteki sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda hep beraber Ata’mıza olan minnettarlığımızı ifade etmek için tüm Türkiye’de olduğu gibi aynı saatte minnettarlığımızı göstermek adına meydandayız. Atamızın bizlerden en büyük isteği Türkiye’yi yukarılara çıkarmak ve ülkemiz için çok çalışmamızdır” dedi.

        İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anma programı sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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