Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda yenileme çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülen Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Dayanıklı bazalt taşlarla zemin altyapısının yenilendiği, Yeraltı Çarşısı’na erişimi kolaylaştıracak engelsiz ulaşım düzenlemelerinin de gerçekleştirildiği projeyle meydanın daha konforlu ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin tarihi ve kültürel kimliğinin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan eşlik etti.

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Büyükkılıç, yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülen Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, kurmaylarından son duruma dair bilgi aldı. Meydan çevresinde faaliyet gösteren esnaflar ve vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinledi. Vatandaşlar Büyükkılıç’a, ‘çalışmalarınızı beğeniyoruz’, ‘hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz, Allah razı olsun’ ifadeleri ile teşekkür ederken, esnaflar da meydan düzenleme çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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Cumhuriyet Meydanı’nda Kapsamlı Yenileme

Kayseri’nin tarihi kimliğini, sosyal yaşamını ve kent hafızasını bir araya getiren Cumhuriyet Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla daha dayanıklı, konforlu ve erişilebilir bir yapıya kavuşturuluyor.

Yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında meydanın zemin altyapısı dayanıklı bazalt taşlarla yenilenirken, yoğun yaya hareketliliği ve kullanım şartları dikkate alınarak uzun ömürlü bir zemin oluşturulması hedefleniyor.

Yeraltı Çarşısı’na Engelsiz ve Konforlu Erişim

Cumhuriyet Meydanı’ndaki çalışmalar, zemin düzenlemesinin yanı sıra erişilebilirlik uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Meydan ile Yeraltı Çarşısı arasındaki ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik asansör, engelsiz platform ve erişimi destekleyen düzenlemelerle farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların kamusal alanlardan daha rahat yararlanabilmesi amaçlanıyor.

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Kent Estetiği ve Yaşam Konforu Ön Planda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak modern şehircilik uygulamalarıyla geleceğe taşıma hedefi doğrultusunda kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen yenilemeyle kentin en önemli ortak kullanım alanlarından birinin zemin dayanıklılığının artırılması, kent estetiğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Cumhuriyet Meydanı’nın tarihi dokusuyla uyumlu, dayanıklı altyapısı ve erişilebilir kullanım imkanlarıyla Kayseri’nin önemli buluşma noktalarından biri olarak hizmet vermeye devam etmesi amaçlanıyor.