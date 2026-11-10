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        Kayserili güreşçiler Malatya'dan 18 madalyayla döndü

        Malatya'da düzenlenen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, U14 kategorisinde takım şampiyonu, U17 kategorisinde ise takım ikincisi oldu. Kayserili sporcular organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Kayserili güreşçiler Malatya'dan 18 madalyayla döndü

        Malatya’da düzenlenen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, U14 kategorisinde takım şampiyonu, U17 kategorisinde ise takım ikincisi oldu. Kayserili sporcular organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı.

        Malatya’da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları önemli başarılara imza attı. Minderde mücadele eden Kayserili güreşçiler, hem takım hem de bireysel kategorilerde elde ettikleri derecelerle Kayseri’nin gururu oldu. Organizasyonda U14 kategorisinde takım halinde şampiyonluğa ulaşan Kayseri ekibi, U17 kategorisinde ise takım ikinciliğini elde etti. Bireysel müsabakalarda da başarılı sonuçlar alan sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz madalya kazanarak toplamda 18 madalyaya ulaştı.

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        U14’te 11 madalya

        U14 kategorisinde 35 kiloda Durancan, 60 kiloda Yasin Taşgın altın madalya kazandı. 38 kiloda Ömer Akmeşe gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Hamza Berat Arslan, 41 kiloda Burak Uzun, 44 kiloda Bilal Hanelçi, 47 kiloda Tuhanan Mehmet Zengin, 51 kiloda Ahmet Efe Bulut ve Yusuf Taha Alkan, 73 kiloda Kağan Şanlı bronz madalya elde etti. 85 kiloda ise Bertan Recep Ecevit gümüş madalya kazandı.

        U17'de 7 madalya

        U17 kategorisinde 75 kiloda Mert Berke Söyler altın madalya kazanırken, 55 kiloda Muhammed Enes Yiğit ve Mustafa Acun, 65 kiloda Ahmet Kerem İspir, 71 kiloda Eren Kahraman, 92 kiloda Ali Göktaş ve 110 kiloda Furkan Ekici bronz madalya elde etti.

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        Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının Malatya’da elde ettiği başarılar takdir toplarken, sporcuları ve antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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