İsmail Okumuş FK kayıpsız ilerliyor
Kayseri Kâmil Başkal 1. Amatör Küme A Grubu lideri İsmail Okumuş Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Sindelhöyükspor'u 71 mağlup edip 3'de 3 yaparak 9 puana ulaştı.
Kayseri Kâmil Başkal 1. Amatör Küme A Grubu lideri İsmail Okumuş Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Sindelhöyükspor’u 71 mağlup edip 3’de 3 yaparak 9 puana ulaştı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Ahmet İnci, Tolga Selvi, Resul Satılmış
İsmail Okumuş FK: Abdulkadir Polat, Ömer Faruk Kalkan, Arda İlik, Ahmet Korkmaz (Reha Akkan dk. 51), Erdal Kartal, Mustafa Efe Uluç (Osman Kemahlı dk. 46), Musa Güneş (Resul Yıldırım dk. 51), Durdu Eren Özgül, Batuhan Gümüş (Kadir Uğur dk. 46), Samet Çetin, Mustafa Yerebasmaz (Fatih dk. 53)
Sindelhöyükspor: Halil Yanar, Çelebi Osman Gülce (Selman Suvay dk. 46), Alper Gürkcü, İlkay Develioğlu, Mithatcan Arslan (Hakan Firez dk. 46), Sami Seyis, Muhammet Mustafa Koyuncu, Ömer Faruk Akburak, Mevlit Dinç (Fatih Özkan dk. 76), Hasan Çetin, Yusuf Suvay
Goller: Mustafa Yerebasmaz (dk. 1,19,36), Arda İlik (dk. 10,26), Erdal Kartal (dk. 42), Batuhan Gümüş (dk. 45) (İsmail Okumuş FK), İlkay Develioğlu (dk. 85) (Sindelhöyükspor)
Kırmızı kart: Ömer Faruk Akburak (dk. 30) (Sindelhöyükspor)
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