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        Büyük Toramanspor 3 puanı 3 golle aldı

        Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında Büyük Toramanspor, rakibi Gaziosmanpaşaspor'u 31 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Büyük Toramanspor 3 puanı 3 golle aldı

        Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin 3. haftasında Büyük Toramanspor, rakibi Gaziosmanpaşaspor’u 31 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

        Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

        Hakemler: Esat Sabuncu, Göktürk Seven, Muhammet Açar

        Büyük Toramanspor: Ali Özkan, Cüneyt Turgut, Resul Ekrem Turhan (Muhammed Yasin Turgutalp dk. 80), Bulut Akbaş, Selim Başev, Ahmet Özdemir (Serhat Pakır dk. 78), Onur Sönmez, Burak Arslan (Onur Bağçı dk. 60), Mehmet Kütük, Tolga Yıldız, Ali Taşbaş (Hakan Albayrak dk. 46)

        G.O.Paşaspor: Osman Mustafa Erduran, Ali Bozkurt, Cihan Dursun, Hakan Yılmaz, Emrecan Tepedaş, Muhsin Karataş (Adem Karataş dk. 60), Kemal Karataş (Efe Fındık dk. 80), Melih Uçak (Mustafa Gezgin dk. 80), Berat Koç, Ahmet Turan Özbek (Emre Borlu dk. 50), Batuhan Başkurt

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        Goller: Ahmet Özdemir (dk. 28), Selim Başev (dk. 45,90) (Büyük Toramanspor), Emrecan Tepedaş (dk. 14) (G.O.Paşaspor)

        Kırmızı kartlar: Onur Sönmez (dk. 65), Hakan Albayrak (dk. 79) (Büyük Toramanspor), Ali Bozkurt (dk. 57), Berat Koç (dk. 79) (G.O.Paşaspor)

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