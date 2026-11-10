Hunatspor ile Spor A.Ş. yenişemedi
Kayseri U14 Ligi D Grubu'nda ligin 5. haftasında Sümer Stadı'nda Hunatspor ile Spor A.Ş. karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı zorlu maçta kazanan çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.
Kayseri U14 Ligi D Grubu'nda ligin 5. haftasında Sümer Stadı’nda Hunatspor ile Spor A.Ş. karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı zorlu maçta kazanan çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakem: Ensar Küçük
Hunatspor U14: Mustafa Kuzey Altuncu, Mehmet Tarla, Fatih Esad Kahveci, Yakup Karabulut, Enes Karakuş, Fazlıhan Gılıç, Anıl Buğra Tabuk (Alptuğ Demir dk. 58), Nuh Eren Karakaya, Nesar Ahmad Abdukhuder, Enes Arslan (Muhammed Eymen Baba dk. 68), Emircan Karabey
Spor A.Ş. U14: Nurettin Mert Göregen, Muhammed Tura Özcan (Burak Varol dk. 58), Abdullah Eren Şahin, Eymen Sunkur, Nuri Efe Coşkun, Yiğit Bulut, Cemil Tuna Ürer, Polat Silvan (Ali Çuha dk. 39), Semih Baykal, Ali Bayhan, Eren Adıyaman
Goller: Abdullah Eren Şahin (dk. 3), Nuri Efe Coşkun (dk. 14), Abdullah Eren Şahin (dk. 61) (Spor A.Ş. U14), Fazlıhan Gılıç (dk. 21,60), Emircan Karabey (dk. 29) (Hunatspor U14)
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