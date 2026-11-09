Kayseri Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 39 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 66 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayseri'nin kent genelindeki yatırım, ulaşım ve hizmet alanlarını ilgilendiren gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, 39'u asıl, 27'si ek olmak üzere toplam 66 madde meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

İki ilçeye ek bütçe

Ayrıca mecliste İncesu Belediyesi'ne 50 milyon TL, Sarız Belediyesi'ne ise 15 milyon TL ek bütçe talebini de görüşen meclis üyeleri, iki ayrı talebi de oy birliğiyle kabul etti. Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.