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        Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak görevine başladı

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Ulucak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak görevine başladı

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Ulucak görevine başladı.

        KAYÜ Rektörlük binasındaki konferans salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Görevi Ulucak'a devreden Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ'nün öğrencilerinin yaklaşık yüzde 70'inin meslek yüksekokullarında öğrenim gördüğü, odağını ve çalışmalarını mesleki ve teknik yükseköğretime yönelttiği bir üniversite olduğunu ifade etti.

        Üniversitenin daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirten Karamustafa, şöyle konuştu:

        "Göreve başladığımız dönemde 130 civarında olan akademik personel sayımız bugün 320'nin üzerine, 80 civarında olan idari personel sayımız ise 400'ün üzerine çıkmıştır. Üniversitemiz bugün 67 ön lisans programına, lisans programlarıyla birlikte toplam 83 programa sahiptir. Programlarımızın yüzde 50’si akredite edilmiş, üniversitemiz 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. İnanıyorum ki Kayseri Üniversitesi, akademik ve diğer bütün faaliyet alanlarındaki başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Mesleki ve teknik yükseköğretim alanında Prof. Dr. Recep Ulucak’ın liderliğinde çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır."

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        Rektör Prof. Dr. Recep Ulucak da KAYÜ'nün kuruluşundan itibaren çok önemli gelişmeler gösterdiğini ifade etti.

        KAYÜ'nün çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını vurgulayan Ulucak, şunları kaydetti:

        "Üniversitelerin dört temel misyonu bulunmaktadır. Bunlar eğitim öğretim, araştırma, üniversite-sanayi işbirliği ve topluma katkıdır. Kayseri Üniversitesinin özellikle üniversite-sanayi işbirliği ve topluma katkı alanlarında önemli avantajlara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda Sanayi Odası, Ticaret Odası, organize sanayi bölgeleri, MÜSİAD ve benzeri kurumlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirilecek işbirliklerinin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Özellikle son dönemde ihtiyacı giderek artan ara eleman ve teknik eleman yetiştirilmesi konusunda Kayseri Üniversitesinin önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. Bu kapsamda eğitim kalitemizi artırmak, öğrencilerimizin doğrudan iş hayatında karşılık bulabilecek yetkinlik ve donanımlarla yetişmelerini sağlamak ve araştırma kapasitemizi daha üst seviyelere çıkarmak için hep birlikte gayret göstereceğiz."

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        Konuşmaların ardından Ulucak, Karamustafa'ya plaket takdim etti.

        Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ile AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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