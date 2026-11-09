Erciyes ressamları kıskandırdı
Sonbaharla birlikte Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
Giriş: 09.11.2026 - 14:45 Güncelleme:
Sonbaharla birlikte Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı sonbahar mevsimiyle beraber farklı renklere ev sahipliği yapıyor. Kar yağışıyla beraber zirvesi beyaza bürünen Erciyes'in eteklerini ise sonbahar renkleri kapladı. Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan renk cümbüşü de havadan görüntülendi.
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