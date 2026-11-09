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        Kayseri Üniversitesi'nde Rektörlük Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi

        Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Ulucak görevi Önceki Dönem Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan devraldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Kayseri Üniversitesi'nde Rektörlük Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi

        Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Ulucak görevi Önceki Dönem Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’dan devraldı.

        Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı ve 23, 24 ve 25. dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Av. İzzet Buzkan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, Kayseri Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, vakfın yönetim kurulu üyeleri ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

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        Törende konuşan Kayseri Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin sekiz yıllık gelişim sürecine ve mesleki ve teknik yükseköğretim alanındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Üniversitenin akademik ve idari personel sayısındaki artışa, program çeşitliliğine ve kalite çalışmalarına dikkat çeken Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, şu ifadeleri kullandı:

        "Kayseri Üniversitesi, öğrencilerinin yaklaşık yüzde 70’i meslek yüksekokullarında öğrenim gören, odağını ve çalışmalarını mesleki ve teknik yükseköğretime yöneltmiş bir üniversitedir. Göreve başladığımız dönemde 130 civarında olan akademik personel sayımız bugün 320’nin üzerine, 80 civarında olan idari personel sayımız ise 400’ün üzerine çıkmıştır. Üniversitemiz bugün 67 ön lisans programına, lisans programlarıyla birlikte toplam 83 programa sahiptir. Programlarımızın yüzde 50’si akredite edilmiş, üniversitemiz beş yıllık tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. İnanıyorum ki Kayseri Üniversitesi, akademik ve diğer bütün faaliyet alanlarında başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Mesleki ve teknik yükseköğretim alanında Prof. Dr. Recep Ulucak’ın liderliğinde çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. Kayseri Üniversitesi ile gönül bağım bundan sonra da devam edecek, üniversitemizin ihtiyaç duyduğu her noktada destek vermeyi sürdüreceğim. Bu yolculukta kendisine ve üniversitemizin bütün mensuplarına başarılar diliyor, destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum."

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        Konuşmasının ardından Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya, Rektör Prof. Dr. Recep Ulucak tarafından üniversiteye hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

        "Kayseri Üniversitesi kuruluşundan bugüne kadar çok önemli gelişmeler kaydetmiştir"

        Rektör Prof. Dr. Recep Ulucak ise konuşmasında Kayseri Üniversitesi’nin mevcut kazanımlarını daha da ileriye taşıma hedefinde olduklarını ifade etti. Üniversitenin gelişiminde tüm paydaşların desteğinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Recep Ulucak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu göreve atanmış bulunuyorum. Kayseri Üniversitesi kuruluşundan bugüne kadar çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bizler de devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak amacıyla bu göreve talip olduk. İnşallah, bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Hepinizin desteğiyle Kayseri Üniversitesinin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum."

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        Konuşmasında üniversitelerin misyonlarına da değinen Rektör Prof. Dr. Recep Ulucak, "Üniversitelerin dört temel misyonu bulunmaktadır. Bunlar; eğitimöğretim, araştırma, üniversitesanayi iş birliği ve topluma katkıdır. Kayseri Üniversitesinin özellikle üniversitesanayi iş birliği ve topluma katkı alanlarında önemli avantajlara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, MÜSİAD ve benzeri kurumlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirilecek iş birliklerinin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Özellikle son dönemde ihtiyacı giderek artan ara eleman ve teknik eleman yetiştirilmesi konusunda Kayseri Üniversitesinin önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. Bu kapsamda eğitim kalitemizi artırmak, öğrencilerimizin doğrudan iş hayatında karşılık bulabilecek yetkinlik ve donanımlarla yetişmelerini sağlamak ve araştırma kapasitemizi daha üst seviyelere çıkarmak için hep birlikte gayret göstereceğiz" diye konuştu.

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        Devirteslim töreni, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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