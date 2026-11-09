Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi'de Uçan Şemsiyeler Oyunu büyük ilgi gördü

        Melikgazi'de Uçan Şemsiyeler Oyunu büyük ilgi gördü

        Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hafta sonu çocuklar için güzel bir etkinliğe daha imza attıklarını söyleyerek, sahnelenen Uçan Şemsiyeler oyununun çok ilgi gördüğünü belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Melikgazi'de Uçan Şemsiyeler Oyunu büyük ilgi gördü

        Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hafta sonu çocuklar için güzel bir etkinliğe daha imza attıklarını söyleyerek, sahnelenen Uçan Şemsiyeler oyununun çok ilgi gördüğünü belirtti.

        Tiyatronun çocukların gelişimindeki gücünün oldukça büyük olduğunu ve sanatın birleştirici gücüyle miniklerin bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Kültür ve sanat etkinliklerimiz ilçemizde tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 2 seans halinde sahnelediğimiz Uçan Şemsiyeler isimli tiyatro oyunumuz, minik sanatseverler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Sürekli kirletilen çevre nedeniyle oyun oynayacak yer bulamayan çocukların çevreyi kirleten karakterleri temiz olmaya ve çevreyi korumaya ikna etme çabasını anlatan oyunumuz eğlenceli müzikleri ve öğretici hikâyesiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Bu gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çocuklarımıza sadece keyifli bir vakit sunmakla kalmıyor; aynı zamanda onların kişisel gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan çok daha donanımlı bireyler oluyorlar. Farklı yaşamları ve bakış açılarını anlamayı öğreniyorlar. Ayrıca tiyatro çocukların hayal gücünü artırarak ifade becerilerini de geliştiriyor. Bu kapsamda bu güzel oyun için tüm oyunculara ve emek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

        REKLAM

        Tiyatro oyunu için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden aileler ve çocuklar da kültürel ve sanatsal bu tarz organizasyonların artarak devam etmesini diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç'tan 10 Kasım mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan 10 Kasım mesajı
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç göreve başladı
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç göreve başladı
        Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü
        Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü
        Güvenlik açığı nedeniyle limit artışında banka kusurlu bulundu
        Güvenlik açığı nedeniyle limit artışında banka kusurlu bulundu
        Başkan Büyükkılıç, 450 milyon TL'lik Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi 1. et...
        Başkan Büyükkılıç, 450 milyon TL'lik Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi 1. et...
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı