Melikgazi'de Uçan Şemsiyeler Oyunu büyük ilgi gördü

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hafta sonu çocuklar için güzel bir etkinliğe daha imza attıklarını söyleyerek, sahnelenen Uçan Şemsiyeler oyununun çok ilgi gördüğünü belirtti.

Tiyatronun çocukların gelişimindeki gücünün oldukça büyük olduğunu ve sanatın birleştirici gücüyle miniklerin bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Kültür ve sanat etkinliklerimiz ilçemizde tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 2 seans halinde sahnelediğimiz Uçan Şemsiyeler isimli tiyatro oyunumuz, minik sanatseverler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Sürekli kirletilen çevre nedeniyle oyun oynayacak yer bulamayan çocukların çevreyi kirleten karakterleri temiz olmaya ve çevreyi korumaya ikna etme çabasını anlatan oyunumuz eğlenceli müzikleri ve öğretici hikâyesiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Bu gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çocuklarımıza sadece keyifli bir vakit sunmakla kalmıyor; aynı zamanda onların kişisel gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan çok daha donanımlı bireyler oluyorlar. Farklı yaşamları ve bakış açılarını anlamayı öğreniyorlar. Ayrıca tiyatro çocukların hayal gücünü artırarak ifade becerilerini de geliştiriyor. Bu kapsamda bu güzel oyun için tüm oyunculara ve emek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

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Tiyatro oyunu için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden aileler ve çocuklar da kültürel ve sanatsal bu tarz organizasyonların artarak devam etmesini diledi.