Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'nin güzelliğini Kafesinan'ın lezzetleriyle buluşturuyoruz"

        Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'nin güzelliğini Kafesinan'ın lezzetleriyle buluşturuyoruz"

        Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasını panoramik olarak izleme imkanı sunan Erkilet Millet Bahçesi'nde, Kocasinan'ın tescilli markası Kafesinan'ın yapımı tamamlandı. Doğayla huzuru, eşsiz manzarayla lezzeti bir araya getirecek olan Kafesinan'ın bölgeye çok yakıştığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kayseri'mizin güzelliğini Kafesinan'ın lezzetleriyle buluşturuyoruz." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'nin güzelliğini Kafesinan'ın lezzetleriyle buluşturuyoruz"

        Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasını panoramik olarak izleme imkanı sunan Erkilet Millet Bahçesi’nde, Kocasinan’ın tescilli markası Kafesinan’ın yapımı tamamlandı. Doğayla huzuru, eşsiz manzarayla lezzeti bir araya getirecek olan Kafesinan’ın bölgeye çok yakıştığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kayseri’mizin güzelliğini Kafesinan’ın lezzetleriyle buluşturuyoruz." dedi.

        Erkilet Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanan Kafesinan’ın konumu, geniş bahçesi ve nezih ortamı ile dikkat çekeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrin en havalı noktasındayız. Erkilet Millet Bahçesi’ndeyiz. Bir yanda eşsiz Erciyes manzarası, diğer yanda tüm güzelliğiyle Kayseri’miz var. Burada inşaat çalışmalarını tamamladığımız Kafesinan’ımızın iç tefrişatının da tamamlanmasıyla birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu mekanın en önemli özelliklerinden biri, geniş ve çok güzel bir bahçeye sahip olması. Kafesinan’ın nezih ortamını, birbirinden güzel lezzetlerini ve Kayseri’nin eşsiz manzarasını hemşehrilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.

        REKLAM

        "Hem lezzet hem manzara hem de keyifli vakit bir arada"

        Yaklaşık 7080 kişinin aynı anda ağırlanabileceği Kafesinan’ın sadece bir kafe olmayacağını, aynı zamanda sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin aileleriyle, dostlarıyla ve sevdikleriyle güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturuyoruz. Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bu alan, şehrimizin sosyal yaşamına da değer katacak. İnsanlarımız burada Kafesinan’ın eşsiz lezzetlerini tadarken bir yandan da Kayseri’nin güzelliklerini seyredecek. Bir yanda enfes Kafesinan lezzetleri, karşımızda boylu boyunca Kayseri olacak. Hemşehrilerimizin bu güzel mekanı çok seveceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Kocasinan’da yaşam kalitesini artıran yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

        Erkilet Millet Bahçesi’nin yeşil alanları, doğal güzellikleri, sosyal donatıları ve eşsiz şehir manzarasıyla Kayserililerin uğrak noktalarından biri olduğunu dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’ımızı her alanda daha güzel, daha konforlu ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin nefes alabileceği, aileleriyle huzurla vakit geçirebileceği sosyal alanları artırıyoruz. Erkilet Millet Bahçesi’ne kazandırdığımız Kafesinan ve yapımını sürdürdüğümüz seyir terası da bu anlayışımızın birer örneğidir. Kocasinan’ın her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmet ve yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Kayseri protokolünden 10 Kasım mesajı
        Kayseri protokolünden 10 Kasım mesajı
        Talas Mevlana'ya 20 bin 500 metrekarelik park dokunuşu
        Talas Mevlana'ya 20 bin 500 metrekarelik park dokunuşu
        Melikgazi'de Uçan Şemsiyeler Oyunu büyük ilgi gördü
        Melikgazi'de Uçan Şemsiyeler Oyunu büyük ilgi gördü
        Başkan Büyükkılıç'tan 10 Kasım mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan 10 Kasım mesajı
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç göreve başladı
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç göreve başladı
        Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü
        Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü