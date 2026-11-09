Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'nin güzelliğini Kafesinan'ın lezzetleriyle buluşturuyoruz"

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasını panoramik olarak izleme imkanı sunan Erkilet Millet Bahçesi’nde, Kocasinan’ın tescilli markası Kafesinan’ın yapımı tamamlandı. Doğayla huzuru, eşsiz manzarayla lezzeti bir araya getirecek olan Kafesinan’ın bölgeye çok yakıştığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kayseri’mizin güzelliğini Kafesinan’ın lezzetleriyle buluşturuyoruz." dedi.

Erkilet Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanan Kafesinan’ın konumu, geniş bahçesi ve nezih ortamı ile dikkat çekeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrin en havalı noktasındayız. Erkilet Millet Bahçesi’ndeyiz. Bir yanda eşsiz Erciyes manzarası, diğer yanda tüm güzelliğiyle Kayseri’miz var. Burada inşaat çalışmalarını tamamladığımız Kafesinan’ımızın iç tefrişatının da tamamlanmasıyla birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu mekanın en önemli özelliklerinden biri, geniş ve çok güzel bir bahçeye sahip olması. Kafesinan’ın nezih ortamını, birbirinden güzel lezzetlerini ve Kayseri’nin eşsiz manzarasını hemşehrilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.

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"Hem lezzet hem manzara hem de keyifli vakit bir arada"

Yaklaşık 7080 kişinin aynı anda ağırlanabileceği Kafesinan’ın sadece bir kafe olmayacağını, aynı zamanda sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin aileleriyle, dostlarıyla ve sevdikleriyle güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturuyoruz. Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bu alan, şehrimizin sosyal yaşamına da değer katacak. İnsanlarımız burada Kafesinan’ın eşsiz lezzetlerini tadarken bir yandan da Kayseri’nin güzelliklerini seyredecek. Bir yanda enfes Kafesinan lezzetleri, karşımızda boylu boyunca Kayseri olacak. Hemşehrilerimizin bu güzel mekanı çok seveceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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"Kocasinan’da yaşam kalitesini artıran yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Erkilet Millet Bahçesi’nin yeşil alanları, doğal güzellikleri, sosyal donatıları ve eşsiz şehir manzarasıyla Kayserililerin uğrak noktalarından biri olduğunu dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’ımızı her alanda daha güzel, daha konforlu ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin nefes alabileceği, aileleriyle huzurla vakit geçirebileceği sosyal alanları artırıyoruz. Erkilet Millet Bahçesi’ne kazandırdığımız Kafesinan ve yapımını sürdürdüğümüz seyir terası da bu anlayışımızın birer örneğidir. Kocasinan’ın her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmet ve yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.